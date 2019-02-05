Армянские СМИ: В Ереване Шахин Гаджиев посетил мемориал т.н. «жертв геноцида армян» и встретился с советником президента

Как сообщают армянские СМИ, аккредитованные министерством иностранных дел Армении азербайджанские журналисты в рамках визита в Армению провели встречи с политическими деятелями и журналистами.

По информации Panorama.am, к находящемуся в Армении Шахину Гаджиеву на своей странице в соцсети Facebook обратился также советник президента РА Теван Погосян. Он опубликовал фотографию с азербайджанским журналистом, пояснив, что дал интервью Гаджиеву и последний обещал, что никак не исказит слова Погосяна.

В комментариях к данной записи Теван Погосян отметил также, что цель азербайджанского журналиста заключается в том, чтобы «понять общественное мнение в Армении».

Отметим, что Гаджиев на своей странице в соцсети Facebook пока не сделал ни одной записи касательно визита в Армению. Однако информационное агентство Turan сегодня обнародовало некоторые подробности о визите журналиста в РА.