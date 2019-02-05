Землетрясение произошло на территории Исмаиллинского района, в 11 км к юго-западу от станции Пиргулу. Об этом говорится в сообщении Республиканского центра Сейсмологической службы.

Как и сообщалось ранее, землетрясение произошло в 23:31.

В эпицентре сила землетрясения составила 6 баллов. В близлежащих районах подземные толчки достигали 5,3 баллов..

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В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 4,9 балла. Об этом сообщают ресурсы, которые в режиме реального времени отслеживают все землетрясения на планете.

Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 23:31. Эпицентр находился на глубине более 90 км.

Пользователи соцсетей также массово сообщают о том, что почувствовали подземные толчки. Официальной информации от азербайджанских сейсмологов на данный момент нет.