На Кубани массово забастовали перевозчики зерна

Перевозчики зерна в Краснодарском крае массово приостановили рейсы в знак протеста против снижения цен за перевозку.

По словам лидера движения «Вежливые фермеры» Алексея Волченко, забастовка уже ударила по фермерам, которые рискуют потерять свои запасы зерна. Водители зерновозов требуют запретить деятельность посредников и наказывать грузополучателей, которые принимают перегруженные зерном машины. По их словам, посредники диктуют условия, в которых легальная работа без перегруза машины убыточна, пишет «Кавказский узел».

Перевозчикам приходится перегружать машины, чтобы заработать, но перегрузка в итоге приводит к издержкам, рассказал участник акции протеста Илья Белов.

Недобросовестные предприниматели, которые перегружают машины, нарушают баланс на рынке перевозок зерна, считает Илья Белов.