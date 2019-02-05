SOFAZ сократил продажу валюты банкам

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в январе 2019 года реализовал на организованных Центральным банком валютных аукционах 634,9 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Фонда.

В декабре 2018 года SOFAZ продал банкам 677,1 миллиона долларов. Всего в 2018 году азербайджанские банки купили у Фонда свыше 5,8 миллиарда долларов.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2019 год в размере 11,6 миллиарда манатов.

Официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся в формате односторонней продажи валюты.