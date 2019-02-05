Минсвязи: «Из-за землетрясения проблем в работе системы связи не возникло»

5 февраля на территории Шамахинского, Исмаиллинского, Лерикского и Агсуинского районов произошло землетрясение.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта, связи и высоких технологий, землетрясение никакого ущерба системе связи не нанесло. В указанных районах проблем со связью не возникло.

В настоящее время жители Шамахинского, Исмаиллинского, Лерикского и Агсуинского районов полностью обеспечены услугами связи и интернета.