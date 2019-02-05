Минздрав о пострадавших при землетрясении в Шамахе

«В связи с произошедшим в ночь с 5 на 6 февраля в Шамахе землетрясением в службу скорой помощи обратились 30 человек. Об этом haqqin.az сказал глава пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Парвиз Абубекиров.

По словам Абубекирова, у троих обратившихся за помощью зафиксированы различные травмы: у одного сломана рука, у двоих - травмы ног. Все трое помещены в травматологическое отделение. Состояние их нормальное.

Остальные вызовы были связаны с повышением давления из-за стресса, отметил Абубекиров. «Состояние одного пациента крайне тяжелое, из-за переживаний у него произошло кровоизлияние в мозг, сейчас он находится в реанимации», - сказал глава пресс-службы Минздрава.

С ночи Шамахинская центральная районная больница работает в усиленном режиме, задействовано шесть бригад скорой помощи, сказал П.Абубекиров, подчеркнув, что в Исмаиллинском районе пострадавших нет.