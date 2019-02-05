Кямаледдин Гейдаров на территории землетрясения в Шамахе фото, обновлено 12:05
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение по устранению последствий землетрясения. Об этом сказал сегодня журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.
«По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева совместно с районными комиссиями МЧС будут проведены работы в Агсуинском, Исмаиллинском и Шамахинском районах. По поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в этом деле активно примут участие добровольцы Фонда Гейдара Алиева. Жители Шемахи не впали в панику, были спокойны, население не испугалось. Сотрудники районной Исполнительной власти также своевременно помогли жителям и создали условия для размещения в необходимых местах.
Жильцы, дома которых пришли в аварийное состояние, будут временно переселены в другие дома. Государство поможет провести ремонт и восстановить дома», - сказал министр.
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Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Кямаледдин Гейдаров ознакомился с последствиями произошедшего в Шамахе землетрясения, сообщает сайт МЧС.
«В настоящий момент министр и руководство района осматривают участок, где в результате землетрясения возникли разрушения. Комиссия приступила к оценке нанесенного ущерба», - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 5 февраля в 23:19 по местному времени в семи километрах южнее станции Пиргулу на территории Агсуинского района было зафиксировано землетрясение силой 4,4 балла. Как сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы, эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров.
В эпицентре землетрясение ощущалось силой в пять баллов, в окрестных районах – до 4,3 балла.
Другое землетрясение силой 5,3 балла было зарегистрировано в 23:31 по местному времени в 10 километрах юго-западнее станции Пиргулу на территории Исмаиллинского района. Эпицентр подземных толчков находился на глубине восьми километров.
В эпицентре землетрясение ощущалось силой в шесть баллов, в окрестных районах – до 5,3 балла.