Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение по устранению последствий землетрясения. Об этом сказал сегодня журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.

«По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева совместно с районными комиссиями МЧС будут проведены работы в Агсуинском, Исмаиллинском и Шамахинском районах. По поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в этом деле активно примут участие добровольцы Фонда Гейдара Алиева. Жители Шемахи не впали в панику, были спокойны, население не испугалось. Сотрудники районной Исполнительной власти также своевременно помогли жителям и создали условия для размещения в необходимых местах.

Жильцы, дома которых пришли в аварийное состояние, будут временно переселены в другие дома. Государство поможет провести ремонт и восстановить дома», - сказал министр.

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Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Кямаледдин Гейдаров ознакомился с последствиями произошедшего в Шамахе землетрясения, сообщает сайт МЧС.

«В настоящий момент министр и руководство района осматривают участок, где в результате землетрясения возникли разрушения. Комиссия приступила к оценке нанесенного ущерба», - говорится в сообщении ведомства.