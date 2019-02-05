Чем Huawei Mate 20 Pro превосходит другие смартфоны?

Mate 20 Pro является революционным на рынке смартфонов благодаря своим техническим возможностям, предлагаемым пользователям. Таким образом, матричная система камер, в частности, ультра широкоугольный объектив Leica предоставляют пользователям новые возможности для фото- и видеосъемок. Использование технологии искусственного интеллекта в матричной системе камер смартфона создает эффект расширения во время съемки любой области.

Huawei Mate 20 Pro, флагманская модель компании Huawei, представленная обществу впервые в октябре 2018 года, превосходит многие смартфоны не только своими техническими параметрами. Прочие превосходства этой модели заключаются в эргономичном дизайне смартфона, его размере и удобном использовании.

Среди прочих технических возможностей смартфона можно привести в пример блок питания, используемый Huawei Mate 20 Pro, мощностью 4200 мАч, по сравнению с блоком питания мощностью 4000 мАч предыдущей модели Huawei Mate 20. Эта мощность позволяет блоку питания сохранять больше энергии, заряжать телефон безопасно и за короткое время благодаря особенности 40Вт Huawei SuperCharge.

Технология быстрой зарядки, применяемая инженерами компании, позволяет Huawei Mate 20 Pro зарядиться до 70% в течение всего 30 минут.

Отметим, что модель Huawei Mate 20 Pro была протестирована экспертами компании «DXO Mark» и входит в тройку смартфонов с системой управления «Android».

Компания Huawei была основана в 1987 году и в настоящее время является ведущим в мире поставщиком решений для информационных и коммуникационных технологий. Компания предоставляет крупнейшим телекоммуникационным компаниям, предприятиям и потребителям конкурентоспособные решения, продукты и услуги ИКТ последнего поколения.

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