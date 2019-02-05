В Азербайджане продолжаются подземные толчки

После произошедшего в Шамахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах землетрясения продолжаются фиксироваться подземные толчки, говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы, передает Trend.

Как сообщили в центре, по предварительным данным, со вчерашнего дня и до сих пор зарегистрировано пять землетрясений. Первое - силой 4 балла было зафиксировано в 23:19 по местному времени в семи километрах южнее станции Пиргулу на территории Агсу. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров. Это землетрясение в эпицентре ощущалось силой 5 баллов, в окрестных районах – до 4,3 балла.

Последнее землетрясение зарегистрировано в 04:25 в девяти километрах южнее станции Пиргулу на территории Исмаиллы. Три из произошедших землетрясений ощущались.