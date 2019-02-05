Военные корабли США столкнулись в море
У побережья Флориды столкнулись два американских военных судна – ракетный крейсер USS Leyte Gulf и сухогруз USNS Robert E. Peary, сообщает новостной портал Военно-морского института США USNI News.
По данным ВМС США, во время столкновения никто не пострадал.
Источники сообщили, что сухогруз получил небольшое повреждение над ватерлинией, а ракетный крейсер — незначительные повреждения на палубе.
Корабли столкнулись во время выполнения разворота при пополнении запасов. Они проходили учения с авианосцем Abraham Lincoln.