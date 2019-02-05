Трамп: США создают новейшую систему ПРО

США разрабатывают новейшую систему противоракетной обороны в качестве одного из главных элементов наращивания своей военной мощи. Об этом в своем обращении к членам Конгресса «О положении страны» сказал президент США Дональд Трамп, пишет издание Ведомости.

По словам Трампа, за два года правления его администрации США «начали полномасштабное восстановление» своих вооруженных сил. В 2018 году бюджет Пентагона составил $700 млрд, в 2019 г. — $716 млрд.

Трамп заверил, что при нем Белый дом «не будет извиняться за продвижение интересов Америки».

Россию Трамп вновь обвинил в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«У нас просто не осталось другого выхода», – заявил он, говоря о причинах выхода из него.

При этом Трамп не исключил разработку нового соглашения по контролю над вооружениями, которое будет охватывать большее число участников.