В России назвали сроки поставок С-400 Турции

Россия поставит Турции системы ПВО С-400 к осени 2019 года, некоторая локализация производства возможна, но без передачи чувствительных технологий, сказал в интервью газете "Коммерсант" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

"Мы уже дважды пошли на корректировку сроков в сторону сокращения, и к осени 2019 года обязательства будут выполнены", - сказал Шугаев о контракте на поставку Турции С-400.

"Контракт на С-400 предполагает также и опцион, там речь идет о технологическом сотрудничестве. Мы готовы пойти на локализацию производства отдельных элементов этой системы. При этом никакой опасности передачи или копирования чувствительной для нас технологии не произойдет", - сообщил он.

"Турция, конечно, имеет амбиции развития национальной оборонной промышленности, в ряде областей она в этом смысле уже значительно преуспела. Поэтому партнеров привлекают такие темы, как совместная разработка техники, в том числе авиационной. Мы можем им предложить конкретные решения по интересующим проектам. Готовы к сотрудничеству по авиационной технике и по двигателям", - добавил Шугаев.

Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд. Система ПВО С-400 "Триумф" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.