Песков об «уникальности должности пресс-секретаря Путина»

Работа пресс-секретаря президента России — уникальная возможность, и было бы глупостью пытаться уйти с этой работы, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы на форуме «Медиадень», организованном издательским домом «Коммерсантъ», сообщает ТАСС.

По словам Пескова, работа «уникальна», потому что дает возможность находиться рядом с президентом Владимиром Путиным, который является «необычным, уникальным президентом», уже вошедшим в историю, причем не только России, но и человечества».

«Говорить, что мне надоело - это кокетство, я этим заниматься не буду», - заверил пресс-секретарь главы российского государства.

На его взгляд, «если человеку надоело, он должен собраться и уйти». Песков подчеркнул, что дорожит своей работой.