Самвел Бабаян: «Положение настолько серьезное, что мы можем потерять Карабах»

Принимая во внимание тот факт, что для выдвижения необходимо постоянное проживание в Карабахе на протяжении 10 лет, Самвел Бабаян планирует в марте этого года начать сбор подписей среди жителей Карабаха по данному вопросу. Как отметил Бабаян, если удастся собрать необходимое количество голосов, то он сможет участвовать в выборах.

По словам Бабаяна, возможные препоны проведению сбору подписей со стороны нынешних властей для него не являются проблемой.

«Это не проблема для меня. Это их проблема… Во время предпоследней встречи с Бако Саакяном я сказал: «Мы проводим черту, забываем все – конфликты, проблемы». Мне показалось, что они должны были понять, что положение Армении и Карабаха сегодня настолько серьезное, что решение личных проблем, конфликты друг с другом – это неправильный подход, потому что мы можем потерять государство, потерять территории. Не нужно этого делать», - заявил Самвел Бабаян.