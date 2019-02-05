Сегодня утром в Баку столкнулись пассажирский автобус №551 и большегрузный автомобиль, в результате чего десять пассажиров автобуса получили различные травмы, сообщает Report.

Как заявили агентству в Минздраве, среди пострадавших шесть мужчин и четыре женщины.

Они были доставлены в Клинический медицинский центр №1. После оказания первой медицинской помощи четверо из них были отпущены домой. Трое раненых помещены в нейрохирургическое отделение, двое - в травматологическое. Один пострадавший находится в реанимации. Состояние их среднестабильное.

В Государственной службе автомобильного транспорта заявили, что после расследования произошедшего в отношении компании-перевозчика будут приняты соответствующие меры.