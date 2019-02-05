Сотни научных сотрудников вышли на улицы Еревана

Сотрудники Ереванского государственного университета проводят акцию протеста против решения правительства страны о применении тендеров для финансирования научных лабораторий. Протестующие направились к зданию правительства, сообщает ТАСС.

"Решением кабмина и министерства финансов для финансирования научных лабораторий нужны тендеры. То есть это значит, что какие-то частные компании могут принять участие в этих же тендерах, а сотрудники университета останутся без работы. И нам сообщили об этом в начале года. Мы даже не смогли обсудить это решение", - сказал один из протестующих сотрудников главного вуза страны.

По словам участников акции протеста, из-за решения кабмина около 450 сотрудников научных лабораторий могут остаться без работы.

Ранее профсоюз университета направил открытое письмо премьер-министру Николу Пашиняну, где просил пересмотреть решение о применении тендеров для финансирования лабораторий.