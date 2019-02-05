Все окружение Лейлы Шихлинской уходит в тюрьму на долгие сроки

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по делу о присвоении денежных средств в особо крупных размерах в клинике, принадлежащей народной артистке республики Лейле Шихлинской, сообщает собственный корреспондент haqqin.az .

На заседании выступил государственный обвинитель, который заявил, что вина подсудимых была полностью доказана на судебном следствии. В своем выступлении прокурор попросил приговорить Шахлу Аббасову к 9 годам, Полада Алиева к 9 годам, Елену Абдуллаеву к 2 годам, Сакину Гасымову, Айтен Гусейнову, Мадину Гусиеву к 5 годам лишения свободы каждую и арестовать обвиняемых в зале суда.

Очередное заседание суда назначено на 12 февраля.

Отметим, что подсудимым было предъявлено обвинение по статьям 313 (служебный подлог) и 179 (присвоение денежных средств) УК Азербайджана. Дело в отношении этих лиц было возбуждено еще четыре года назад по заявлению самой Л.Шихлинской, обвинившей их в присвоении 800 тысяч манатов, и вначале рассматривалось Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД, а затем Управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре республики.