Экс-президента обвинили в секс-домогательствах

Бывший президент Коста-Рики, лауреат Нобелевской премии мира Оскар Ариас оказался в центре сексуального скандала после того, как активистка обвинила его в домогательствах, сообщает The Guardian.

Согласно информации, экс-политика обвинила женщина, занимающаяся проблемами ядерного разоружения. По ее словам, в 2014 году она пришла к Ариасу домой, чтобы обсудить ее деятельность. Тогда экс-президент и начал приставать к активистке, обнимать, целовать и хватать ее. Женщина смогла уйти, предложив ему встретиться в другое время.

Сам Ариас категорически отверг обвинения, заявив, что всю жизнь боролся за гендерное равноправие.

Оскар Ариас занимал пост президента Коста-Рики с 1986 по 1990 годы и с 2006 по 2010 годы. В 1987 году был удостоен Нобелевской премии мира за свои усилия по прекращению гражданских войн в Центральной Америке.