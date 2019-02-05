Дорожная полиция показала водителям альтернативный путь

В связи с ремонтными работами, которые будут проводиться на проспекте Нобеля в Баку, в результате чего будет полностью ограничено движение транспорта по проспекту в направлении города, определены альтернативные направления для движения транспорта. Об этом сказал Trend начальник отдела Управления Государственной дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

По словам Асадова, в качестве альтернативы транспортные средства смогут по проспекту Бабека двигаться в направлении улицы 10-я Заводская, или через улицу Наджафгулу Рафиева в сторону улицы Афияддина Джалилова.

Отметим, что из-за проседания проезжей части дороги на проспекте Нобеля принято решение о проведении работ на указанном участке, которые продлятся в течение 20-25 дней. За это время с целью обеспечения безопасности участников движения и строительных работ движение транспорта по проспекту Нобеля в направлении города будет полностью ограничено.