В Баку молодую семейную пару нашли зверски убитой
В Баку найдены убитыми молодые супруги, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Управление полиции Бинагадинского района.
Согласно информации, накануне преступник убил ударом ножа в сердце 27-летнего Илькина Мамедова и задушил 25-летнюю Севиндж Мурадзаде.
Вскоре в результате оперативных мероприятий сотрудниками 18-го отделения Наримановского района был задержан подозреваемый в двойном убийстве житель Бейлаганского района Вели Бехбудов, который приходится близким родственником Севиндж Мурадзаде. В момент задержания мужчина находился в состоянии шока.
В отношении Бехбудова по факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело.