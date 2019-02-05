В Турции обнаружили тысячелетнюю Библию

В результате проведенной полицией Турции на юго-востоке страны операции обнаружена редкая Библия, которой предположительно около 1200 лет. Об этом сообщили в администрации губернатора провинции Диярбакыр, где и была сделана находка, передает агентство Anadolu.

Согласно информации, силовики в районе Каяпынар накрыли группу контрабандистов, у которых при обыске изъяли книгу, датируемую VIII веком. В ней всего 34 страницы, она в кожаном переплете с золотым тиснением.

По данным пресс-службы губернатора, полиция задержала трех человек по подозрению в попытке незаконного вывоза уникального исторического артефакта за границу. Известно, что контрабандисты искали на Библию иностранного покупателя. После их допроса были арестованы еще трое сообщников.