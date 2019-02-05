Саакашвили: «Грузия готовится к капитуляции перед Россией»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал завершение подготовки договора об открытии новых пунктов пропуска между Грузией и Россией через территории Абхазии и Южной Осетии.

«По тому соглашению, которого я достиг в 2012, посты выставлялись исключительно на наших международно признанных границах. Эта капитуляция Иванишвили будет иметь долгосрочные катастрофические последствия для грузинской государственности!», — написал на своей странице в Facebook Саакашвили.

Достигнутое соглашение между Россией и Грузией предполагает открытие пунктов пропуска и выставление постов в Абхазии и Южной Осетии, работа которых будет организована третьей стороной – швейцарской компанией SGS.

Ранее haqqin.az писал, что Россия и Грузия завершили процедуры, необходимые для выполнения соглашения 2011 года «Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами», предполагающего открытие трех новых пунктов пропуска между странами.