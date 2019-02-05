Венесуэла отказалась от экспорта нефти в США
Госнефтекомпания Венесуэлы PDVSA решила пересмотреть направления экспорта из-за наложенных на эту структуру санкций США.
По словам технического директора компании и представителя Венесуэлы в ОПЕК Ронни Ромеро, вместо США Каракас будет продавать нефть азиатским и европейским странам.
Ромеро подчеркнул, что санкции США распространяются только на американские структуры и не волнуют Китай и Россию, которые остаются верными партнерами Венесуэлы.
Отметим, что Венесуэла продавала США довольно большое количество нефти — около полумиллиона баррелей в день, но в PDVSA надеются перераспределить этот объем без ущерба для экономики.