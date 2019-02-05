Столтенберг: Двери НАТО открыты для Грузии

Организация Североатлантического договора продолжит поддерживать Грузию на пути в НАТО. Альянс воодушевлен тем, что видим в Грузии – "приверженность реформам и усиление институтов обороны и безопасности", сказал генсек организации Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

Генсек НАТО приветствует ясно высказанную лидерами на саммите в июле прошлого года приверженность перспективам членства Грузии.

"Мы нарастили сотрудничество с Грузией. Таким образом, мы продолжим поддерживать Грузию на ее пути к членству в НАТО", - сказал глава Североатлантического альянса.

Напомним, институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство во имя мира".