В Бельгии воры обчистили хранилище алмазов: задержан выходец из Грузии

В бельгийском городе Антверпен воры проникли в хранилище банка, обслуживающего крупнейший алмазный рынок мира, и обчистили десятки ячеек с драгоценными камнями.

"Ограбление по-голливудски" было идеально спланировано. Грабители проникли в хранилище отделения банка BNP Paribas Fortis, прорыв от здания напротив два подземных тоннеля длиной от пяти до десяти метров. Перед тем как пробить пол, преступникам пришлось, рискуя жизнью, проползти по канализационным трубам высотой не более 1,3 метра и шириной 80 сантиметров. Все было сделано настолько незаметно, что ни охрана, ни местные жители ничего не заподозрили.

По сообщениям местных СМИ, грабители унесли содержимое 20-30 из примерно одной тысячи банковских ячеек. В ячейках могли храниться бриллианты и дорогостоящие ювелирные изделия. Отделение банка расположено примерно в полутора километрах от так называемой "бриллиантовой мили", где расположены офисы ведущих бельгийских алмазных компаний.

Бельгийская полиция уже задержала 27-летнего выходца из Грузии, подозреваемого в причастности к громкому ограблению, сообщили РИА Новости в городском комиссариате.