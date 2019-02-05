Минэкологии предупреждает...

Национальный департамент гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана предупреждает об ожидаемых нестабильных погодных условиях в стране.

Согласно информации, в Баку и на Апшеронском полуострове 7 февраля ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с, 8 февраля скорость северо-западного ветра усилится до 15-20 м/с, временами до 23 м/с.

В районах Азербайджана 7-8 февраля временами ожидается усиление западного ветра до 20-25 м/с, с вечера 8 февраля и до 12 февраля в некоторых районах ожидаются дожди, местами интенсивные, в горных и предгорных районах возможен снег.