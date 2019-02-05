Россия испытала реактор «Судного дня»

Испытания ядерной энергетической установки российского подводного беспилотного аппарата «Посейдон» подтвердили заявленные характеристики изделия, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В ходе испытаний в морской акватории ядерной энергоустановки необитаемого аппарата были полностью подтверждены заявленные характеристики неограниченной дальности его применения и скорости хода более 200 километров в час», — сказал собеседник.

В январе источник в оборонно-промышленном комплексе раскрыл характеристики «Посейдона». Ранее, в декабре 2018-го, агентство сообщало, что в России начались его подводные испытания.