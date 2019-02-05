Новая эра рынка смартфонов вместе с Huawei Mate 20 Pro

На рынке продажи новых моделей Huawei в Китае уже сформировалась новая ситуация. Так, по продаже смартфонов на мировых рынках компания занимает второе место в мире после Samsung.

Модель Huawei Mate 20 Pro, которая была представлена компанией Huawei в конце прошлого года, в течение последних трех месяцев вызывает серьезные споры. Специалисты пишут аналитические статьи, проводят исследования, высказывают свое мнение о ее преимуществах и отличиях от других моделей.