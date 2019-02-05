Новая эра рынка смартфонов вместе с Huawei Mate 20 Pro
На рынке продажи новых моделей Huawei в Китае уже сформировалась новая ситуация. Так, по продаже смартфонов на мировых рынках компания занимает второе место в мире после Samsung.
Модель Huawei Mate 20 Pro, которая была представлена компанией Huawei в конце прошлого года, в течение последних трех месяцев вызывает серьезные споры. Специалисты пишут аналитические статьи, проводят исследования, высказывают свое мнение о ее преимуществах и отличиях от других моделей.
Из-за применяемых элементов дизайна форма корпуса этой модели выделяется даже издалека. Красная кнопка сбоку на корпусе для включения телефона привлекает внимание.
Следует отметить, что, хотя другие производители смартфонов все еще работают над двумя камерными системами, Huawei уже переключилась на тройные камеры. В частности, серия Huawei Mate 20 представила тройную камеру Leica с ультра широкоугольными линзами Leica. В то время как производители смартфонов Huawei стараются не отставать от функции фотосъемки на основе искусственного интеллекта, запущенной компанией Huawei, серия Huawei Mate 20 представила функциональность видеосъемки на основе искусственного интеллекта, которая позволяет создавать видео, требующие больших усилий.
Новый дизайн серии Huawei Mate 20 является серией изумрудно-зеленого цвета. Эта серия выполнена в соответствии со своим названием в цвете полупрозрачной зеленой тени драгоценного изумрудного камня.
Как видим, компания Huawei благодаря своей новой серии смартфонов и проявленному к ней интересу стала причиной формирования новой ситуации на рынке.
Подробная информация о Группе «Huawei CBG» и ее продукции:
https://www.facebook.com/HuaweimobileAZ/
https://www.instagram.com/huaweimobileaz/