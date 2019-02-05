Янукович: "Меня кинули как лоха"

"Меня кинули как лоха", – сказал Янукович в среду на пресс-конференции в Москве.

Бывший президент Украины Виктор Янукович обвинил представителей стран ЕС в том, что они в феврале 2014 года обманули его, призвав заключить соглашение с украинской оппозицией, а затем признав законным его отстранение от власти.

Экс-президент Украины заявил, что несколько дней назад вернулся в Россию из-за рубежа, где был на лечении. В это время – заочно – судом в Киеве Януковичу был вынесен приговор по обвинению в госизмене, его приговорили к 13 годам лишения свободы.

Янукович подверг резкой критике власти Украины, обвинив президента Петра Порошенко в нежелании "вернуть мир" в страну.

По словам Януковича, Украина стала "очагом войны и нестабильности", а в конфликт "невольно" были втянуты "ЕС, США и, конечно, Россия". Янукович также подверг критике экономическую политику властей Украины, заявив, что 5 лет, прошедшие со времен Майдана, были "самыми черными" в ее истории как независимого государства.

Он также раскритиковал власти в Киеве за поддержку автокефальной Православной церкви Украины. По словам Януковича, выборы президента в марте 2019 года не будут честными и свободными.

Янукович также вернулся к теме убийства участников киевского Майдана в феврале 2014 года, назвав его "ужасной провокацией" и возложив ответственность за него на "организаторов Майдана".

Янукович сказал, что, несмотря на обвинительный приговор, не внесен в базы данных Интерпола и может "посещать любую страну мира".