Гурбан Етирмишли: В Азербайджане зарегистрировано более 130 толчков

Вчера в Агсуинском и Исмаиллинском районах произошло два ощутимых землетрясения 4,4 и 5,3 балла. В результате в Исмаиллинском районе в домах, не отвечающих нормативам, при строительстве которых использовались некачественные материалы, появились трещины, сказал на сегодняшнем брифинге журналистам директор Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли.

«Во время землетрясений наблюдался сильный выброс энергии. Это означает, что теперь на этой территории не будет землетрясения магнитудой выше шести. Может произойти ощутимое землетрясение, но не настолько сильное», - отметил Етирмишли.

Директор Республиканского центра напомнил, что Шамаха-Исмаиллинский регион исторически является сейсмоактивным, отметив, что со вчерашнего дня по настоящее время здесь зарегистрировано более 130 слабых толчков.

«Это слабые толчки магнитудой до трех», - сказал директор центра.