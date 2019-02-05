«Черные археологи» нашли гробницу рядом с пирамидой Хеопса

Власти Египта арестовали группу «черных археологов», раскопавших в Гизе гробницу, которая может иметь отношение к расположенной неподалеку пирамиде Хеопса, сообщает РИА Новости со ссылкой на египетские СМИ.

Раскопки велись по ночам в доме, расположенном в 30 метрах от главной исторической достопримечательности Египта. Теперь находку предстоит изучить профессиональным археологам.

Издание сообщает, что «черные археологи» прокопали из подвала лаз, который привел их к коридору и нескольким залам, украшенным мужскими статуями с поврежденными головами. Обнаружен также керамический сосуд.

Согласно предварительной оценке археологов, находки датируются периодом правления Пятой династии, то есть серединой третьего тысячелетия до н.э. Сама пирамида Хеопса была возведена во время Четвертой династии.