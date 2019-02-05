Компания Azercell в очередной раз удостоена сертификата Socially devoted

Компания Azercell, которая успешно сохраняет позиции лидера на телекоммуникационном рынке Азербайджана, также отличается инновационными решениями и подходом в сфере обслуживания клиентов. Активность Azercell в социальных сетях в четвертом квартале 2018 года была оценена международной службой Socialbakers, и компания была удостоена сертификата Socially devoted.

Так, согласно исследованию аналитиков компании Socialbakers, Azercell ответил на 99% всех запросов и обращений абонентов на своей официальной странице Facebook. Напомним, что в 2012 году Azercell стал первым мобильным оператором в стране, удостоенным сертификата Socially devoted за свою деятельность на официальной странице Facebook.

Следует отметить, что ООО Azercell Telekom является первым мобильным оператором в нашей стране, который создал официальную страницу в социальных сетях и онлайн-Обслуживание Клиентов. Цель компании в применении этих новшеств - установить более тесный контакт с абонентами, оперативно предоставить им самые последние новости об инновациях, социальных проектах, тарифах, кампаниях и услугах ООО Azercell Telecom. В настоящее время абоненты Azercell имеют возможность пользоваться высококачественными услугами посредством социальных сетей Facebook, Twitter, Disput.az, Google+, YouTube и Instagram. Абонентам предоставляется возможность через социальные сети связаться с центром Абонентских услуг компании, получить нужную информацию и решить возникшие трудности в самые кратчайшие сроки.