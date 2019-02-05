Ильхам Алиев выделил деньги на улучшение жилищных условий гянджинцев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению жилищно-бытовых условий населения Гянджи, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, в целях улучшения жилищно-бытовых условий жителей, понесших ущерб в результате взрыва в жилом здании в Гяндже, для строительства нового многоквартирного жилого здания из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, Исполнительной власти города будет выделено 3,7 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.