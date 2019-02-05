Согласно указу, Центр анализа международных отношений является юридическим лицом публичного права, анализирующим происходящие в мире и регионе процессы, проводящим фундаментальные исследования в связи с различными аспектами армяно-азербайджанского нагорно- карабах ского конфликта, международными отношениями и вопросами безопасности, а также участвующим в том, чтобы доводить до международных общественных, политических и академических кругов позицию страны, и обеспечивающим госорганы Азербайджана результатами научно-аналитического анализа.

Администрации президента Азербайджана поручено в течение двух месяцев подготовить устав Центра и представить президенту.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев подготовить предложения по приведению актов президента в соответствие с этим указом и представить главе государства; в течение двух месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с указом и в течение пяти месяцев проинформировать президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено привести нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров.