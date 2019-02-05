Переговоры сторонников Саргсяна с российским послом
Представители правящей ранее Республиканской партии Армении (РПА) встретились с послом России Сергеем Копыркиным. Об этом сообщает пресс-служба РПА, передает «Спутник-Армения».
Экс-глава минобороны, первый зампредседателя РПА Виген Саркисян, зампред партии Мушег Лалаян, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, член исполнительного органа Ваграм Багдасарян и член совета партии Артак Зейналян обсудили с послом вопросы развития армяно-российских союзнических отношений.
В ходе встречи стороны отметили важность периодической организации подобных встреч.