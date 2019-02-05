Во Франции учрежден траурный день – «геноцида армян»

24 апреля во Франции будут отмечать национальный день памяти «жертв геноцида армян». Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций, передает Euronews.

«Франция с 1915 года называет геноцид тем, чем он является, – преступлением против человечности, против цивилизации. Поскольку геноцид армян – часть нашей памяти, его память должна почитаться в нашей республике», - так французский лидер пояснил свое решение, с осуждением которого выступила официальная Анкара.

Турецкие власти обвинили Макрона в попытке разрешить проблемы у себя в стране путем превращения исторических событий в политические инструменты.

Так называемый «геноцид армян» официально признан 23 государствами. В этот список Франция, где проживает самая большая в Европе армянская община, вошла в 2001 году.