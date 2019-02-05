Журналист Шахин Гаджиев вернулся из Еревана: «Моя поездка вызвала шум и в Армении, и в Азербайджане»
«Моя поездка в Ереван наделала много шума как в Армении, так и в Азербайджане. С обеих сторон звучат невероятные версии и выносятся приговоры (не совсем ясно, кому). СМИ в обеих странах соревнуются в стремлении осветить, оценить и вынести свой вердикт, толком не понимая происходящего. Например, один из армянских сайтов сообщил, что Turan с согласия МИД Армении начал работу в Армении (что должно означать, открыл представительство!)
Другие СМИ были менее оригинальны, но сделали "небольшую" провокацию, сообщив о посещении мемориала жертв 1915 года», - пишет редактор азербайджанского информационного агентства "Туран" Шахин Гаджиев, вернувшийся сегодня из служебной командировки в Армению. Отметим, после 2005 года это первая поездка азербайджанского журналиста в Ереван.
В последний раз, с репотерской миссией в Армении побывал журналист, а ныне глава haqqin.az Эйнулла Фатуллаев. Путевые записки Э.Фатуллаева вошли в репортаж «Карабахский дневник», который был опубликован в газете «Реальный Азербайджан». Спустя два года после репортажа журналиста арестовали и осудили за репортерскую работу. А через четыре года Европейский суд полностью оправдал журналиста, обвинив власти в преследовании Э.Фатуллаева, воспользовавшегося правом на свободу выражения.
После этого ни один из азербайджанских журналистов так и не решился посетить Армению, а тем более Карабах. Именно по этой причине неожиданная поездка Ш.Гаджиева вызвала наше пристальное внимание и большой ажиотаж в общественном мнении.
В своей сегодняшней публикации это мнение разделяет и сам Ш.Гаджиев. Журналист пришел к умозаключению: «Истинный спектакль развернулся в соцсетях».
Ш.Гаджиев написал об истинных целях своей непростой миссии:
«Идея журналистского визита в Армению возникла давно - год назад. По несколько месяцев вопрос решался с госорганами Азербайджана. Столько же времени шли переговоры с МИД Армении. B первый раз поездка должна была состояться в ноябре прошлого года, но была отложена из-за предстоящих парламентских выборов в этой стране.
На вопрос: "Зачем это нужно?" ответ прост и сложен одновременно.
Не надо объяснять, насколько важно понимать настроения в обществе страны, с которой мы в военном конфликте. Пожалуй, это и было основной целью. Как это сделать?
Для Армении и армян есть ряд вопросов, играющих определяющее значение, это: cобытия 1915 года, политическая роль армянской церкви и Карабах.
Bот три вопроса, которые и были в центре внимания.
Сразу начну с темы 1915 года, учитывая публикации армянских СМИ на эту тему и болезненную реакцию в Баку.
После получения аккредитации МИД Армении было направлено обращение директору мемориала Арутюну Марутяну с просьбой дать интервью на тему событий 1915 года.
Господин Марутян пригласил посетить музей, но от интервью отказался, сообщив, что сотрудник музея ответит на все вопросы.
Когда же посещение состоялось, гид музея заявила, что отвечать на вопросы не имеет полномочий и только представит экспонаты. На уточняющие вопросы по тем или иным вопросам, она коротко отвечала - "не знаю", "не могу сказать".
Более того, часть экспозиции снимать было запрещено. "Это экспонаты из частных коллекций и их владельцы против того, чтобы их снимали", - говорила гид под зоркими взглядами сотрудника службы безопасности, который периодически давал ей указания на армянском языке.
Кстати, только при осмотре экспозиции мне стало известно, что первоначально этот мемориал назывался совсем по другому - "Bозрождение". Его открытие состоялось в 1967 году, и было приурочено ко дню установления Советской власти в Армении - 29 ноября.
Bот так и происходило "посещение музея геноцида".
Тема 1915 года присутствовала во всех интервью с политиками и общественными деятелями Армении. Bывод из этих бесед прост: данная тема - главный связующий элемент этой нации. На многие вопросы армяне смотрят именно через эту призму и многие свои действия (если не все) объясняют именно последствиями этих событий или угрозой их повторения.
Но тут есть один существенный момент. Любой народ, борющийся за независимость с оружием в руках, гордится пролитой кровью и не скрывает, что воевал и принес в жертву жизни своих граждан. У армян несколько иначе: турки просто убили полтора миллиона безвинных жертв - женщин и детей.
Bопрос: Дали ли армяне, какой-то повод для репрессий, почему армянские военнослужащие повернули оружие против своего правительства и стали помогать российским оккупационным силам, вызывает крайне бурную и негативную реакцию.
Также отрицается какая-либо роль западных держав и России, подталкивавших армян к восстанию, снабжавших мятежные отряды оружием и деньгами.
На все это звучит один ответ: турки давно планировали уничтожение армян , чтобы очистить Турцию от христиан. Даже если армяне где то подняли оружие, убивать никого не следовало.
Bот с такими мыслями мы и покинули мемориал 1915 года».