Журналист Шахин Гаджиев вернулся из Еревана: «Моя поездка вызвала шум и в Армении, и в Азербайджане»

21:16

«Моя поездка в Ереван наделала много шума как в Армении, так и в Азербайджане. С обеих сторон звучат невероятные версии и выносятся приговоры (не совсем ясно, кому). СМИ в обеих странах соревнуются в стремлении осветить, оценить и вынести свой вердикт, толком не понимая происходящего. Например, один из армянских сайтов сообщил, что Turan с согласия МИД Армении начал работу в Армении (что должно означать, открыл представительство!) Другие СМИ были менее оригинальны, но сделали "небольшую" провокацию, сообщив о посещении мемориала жертв 1915 года», - пишет редактор азербайджанского информационного агентства "Туран" Шахин Гаджиев, вернувшийся сегодня из служебной командировки в Армению. Отметим, после 2005 года это первая поездка азербайджанского журналиста в Ереван.

В последний раз, с репотерской миссией в Армении побывал журналист, а ныне глава haqqin.az Эйнулла Фатуллаев. Путевые записки Э.Фатуллаева вошли в репортаж «Карабахский дневник», который был опубликован в газете «Реальный Азербайджан». Спустя два года после репортажа журналиста арестовали и осудили за репортерскую работу. А через четыре года Европейский суд полностью оправдал журналиста, обвинив власти в преследовании Э.Фатуллаева, воспользовавшегося правом на свободу выражения. После этого ни один из азербайджанских журналистов так и не решился посетить Армению, а тем более Карабах. Именно по этой причине неожиданная поездка Ш.Гаджиева вызвала наше пристальное внимание и большой ажиотаж в общественном мнении.

В своей сегодняшней публикации это мнение разделяет и сам Ш.Гаджиев. Журналист пришел к умозаключению: «Истинный спектакль развернулся в соцсетях». Ш.Гаджиев написал об истинных целях своей непростой миссии: «Идея журналистского визита в Армению возникла давно - год назад. По несколько месяцев вопрос решался с госорганами Азербайджана. Столько же времени шли переговоры с МИД Армении. B первый раз поездка должна была состояться в ноябре прошлого года, но была отложена из-за предстоящих парламентских выборов в этой стране. На вопрос: "Зачем это нужно?" ответ прост и сложен одновременно. Не надо объяснять, насколько важно понимать настроения в обществе страны, с которой мы в военном конфликте. Пожалуй, это и было основной целью. Как это сделать? Для Армении и армян есть ряд вопросов, играющих определяющее значение, это: cобытия 1915 года, политическая роль армянской церкви и Карабах. Bот три вопроса, которые и были в центре внимания. Сразу начну с темы 1915 года, учитывая публикации армянских СМИ на эту тему и болезненную реакцию в Баку. После получения аккредитации МИД Армении было направлено обращение директору мемориала Арутюну Марутяну с просьбой дать интервью на тему событий 1915 года. Господин Марутян пригласил посетить музей, но от интервью отказался, сообщив, что сотрудник музея ответит на все вопросы.