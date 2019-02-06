Скандал в Ватикане: священники превратили монахинь в секс-рабынь

Монахини католической церкви неоднократно подвергались сексуальному насилию со стороны рядовых и высокопоставленных представителей духовенства. Такое шокирующее признание сделал Папа Римский Франциск в ходе визита в страны Ближнего Востока. Об этом сообщает сайт MSN News.

Понтифик признался, что были случаи, когда священники держали монахинь в сексуальном рабстве. По этой причине Бенедикту XVI даже пришлось упразднить монашескую конгрегацию.

Он подчеркнул, что церковь пытается найти решение проблемы, тем более что случаи насилия продолжаются и сегодня.

В Ватикане попытались смягчить слова Франциска, отметив, что он имел в виду не сексуальное рабство в прямом смысле слова, а злоупотребление властью священников.

При этом скандал связан с одним делом: было выявлено, что монахиням приходилось делать аборты или рожать детей, которых священники отказываются признавать.