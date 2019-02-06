Израильский танк поразил в среду военный пост движения ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории из этого палестинского анклава. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Израильский танк поразил военный пост ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на запуск ракеты по Израилю", - говорится в распространенном военными коммюнике. Ранее пресс-служба сообщила о том, что военные засекли запуск ракеты из сектора Газа по израильской территории. До этого в граничащем с сектором Газа региональном совете Эшколь сработали сирены воздушной тревоги.