Эльнур Мамедов 01:18

Итак, "Формула-1" остается в Баку до 2023 года. Неоднозначно воспринятые у нас гонки "Формулы 1" будут проходить в столице Азербайджане еще три года. Соответствующее соглашение подписали министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов и исполнительный директор Formula 1 Group Чейз Кэри. После некоторых дискуссий стороны договорились о продлении контракта и подписали соглашение до 2023 года включительно.

Зажигательные спортивные гонки спортивных автомобилей, получивших название "Формула-1", удается вживую наблюдать любителям не во многих странах мира. Для этого нужны не только деньги и желание сторон, но и прочие параметры, в том числе и сложность маршрута, которые тщательно определяются и согласовываются организаторами. Кроме того, если в других странах эти гонки по понятным причинам проходят вне крупных населенных пунктов, то у нас они проходят в течение нескольких дней в самом центре столицы, что, пожалуй, еще более их осложняет. Пилотам приходится делать невероятно сложные круги по узким, казалось бы, неприспособленным для таких гонок, старым улицам. Не случайно, генеральный исполнительный директор Группы «Формула-1» Чейз Кэри заявил, что в результате анализа двадцать одного соревнования, состоявшегося в прошлом году в рамках «Формулы-1», лучшими были признаны соревнования в Баку. С одной стороны, эти гонки действительно по душе любителям, которые без труда могут наблюдать за захватывающим зрелищем, не покидая город, ощущать всем телом запах больших гонок. А с другой стороны, они создают много неудобств горожанам, жалующимся на сильный шум, перекрытые дороги и т.д. Неудобства, конечно, есть, их никто не отрицает. Но раз организаторы продлевают сроки соревнования, значит, они видят в них больше пользы, чем вреда. В чем же они заключаются, можно ли эту пользу, в частности, измерить материально?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил удовлетворение высокой оценкой Ч.Кэри соревнований «Формула-1», проведенных в Баку. Отметив, что число прибывающих в нашу страну туристов с каждым годом стремительно растет, он сообщил, что в прошлом году иностранные туристы потратили в Азербайджане более 2 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что проведение в Баку «Формулы-1», имеющей почти полумиллиардную зрительскую аудиторию, вносит большой вклад в дело обеспечения притока туристов в страну. А это, в свою очередь, создает широкие возможности для развития малого и среднего предпринимательства, вовлеченного в туристическую индустрию, в то же время все больше людей в мире получают информацию об Азербайджане. Таким образом, проведение в стране соревнований «Формула-1» имеет большое значение как с точки зрения представления Азербайджана в мире, так и в плане экономической прибыли. О какой же прибыли идет речь? Организаторы не любят раскрывать финансовые тонкости соревнований, но сопоставление отдельных высказываний и фактов позволяет говорить о примерных их масштабах. Так, год назад глава отдела по связям с общественностью и маркетинга Baku City Curcuit Нигяр Арпадараи объявила, что прямые и косвенные доходы, по расчетам международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, составили 277,3 млн. долларов. Из них прямые доходы, подразумевающие резервацию отелей, расходы на питание, сервис, транспорт и т.д., составили 164,2 млн. долларов. Но есть и косвенные доходы. Так, по подсчетам организаторов, мировые СМИ написали о Баку и Гран-при Азербайджана на сумму, эквивалентную 112 млн. рекламных долларов. При этом 36,5% материалов были позитивными, 57,9% – нейтральными и лишь 5,6% носили негативный характер. А хэштег AzerbaijanGP три часа лидировал в твиттере в день гонки в Баку в 2017 году. Это тоже весьма значимый показатель. Мы намеренно не сказали выше о доходах, полученных от продажи билетов, проведения концертов и прочих коммерческих мероприятиях. Но в прошлом году соревнования и шоу посетили около 94 тыс. любителей автоспорта. Третий по счету гоночный уик-энд в столице Азербайджана побил рекорды продажи билетов, которая возросла на 21% по сравнению с 2017 годом, а число посетителей за четыре дня увеличилось на 31%. Причем, 77% от общего количества проданных билетов пришлись на местный рынок. Но заметно возросло и число посетителей из-за рубежа - в Баку из 78 стран мира приехало на 31% больше иностранных фанатов (по сравнению с предыдущим годом). А охват телевизионной аудитории опередил многие другие соревнования, гоночный уик-энд в Баку посмотрели по ТВ 83 млн. человек. Но местных организаторов уже не устраивали условия заключенного несколько лет назад контракта. Еще год назад глава Baku City Circuit Ариф Рагимов заявил, что условия контракта с «Формулой-1», рассчитанного до 2020 года включительно, для Азербайджана неприемлемы. Страна хочет продления соглашения, но надеется на определенные компромиссы, которые касаются спонсорского вопроса и других. Во многом это было связано, видимо, со сменой руководства «Формулы-1», так как в тот период промоутеры в разных странах стали пересматривать свои контракты.