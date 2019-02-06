Закир Гаралов зовет молодежь на работу в Генпрокуратуру. Звоните!

Согласно данной инструкции, в целях развития институциональных навыков студентов, обучающихся на юридических факультетах вузов, их интеллектуального и нравственного развития, а также для эффективного проведения их досуга, они на добровольной основе привлекаются в качестве общественных помощников в органы прокуратуры.

Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов 6 февраля 2019 года утвердил инструкцию «О деятельности общественных помощников в органах прокуратуры Азербайджанской Республики», сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры.

Деятельность общественных помощников имеет цель установления взаимной связи с общественностью при проведении кадровой политики в органах прокуратуры, формирования высокопрофессионального кадрового резерва, создание условий для молодежи, желающей работать в прокуратуре, возможности ознакомления с содержанием и условиями деятельности государственных органов, повышение их профессиональных знаний и навыков.

Студенты юридических факультетов вузов могут получить информацию о деятельности общественных помощников в органах прокуратуры по телефонам 437-28-56, 492-06-82, 492-74-32 или же на официальном сайте Генпрокуратуры (www.prokurorluq.gov.az, www.genprosecutor.gov.az).