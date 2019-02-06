Из разбившегося самолета футболиста Сала извлекли тело Личность не установлена
Спасателям удалось достать тело из обломков пропавшего над Ла-Маншем самолета, в котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает Sky News.
Чье это тело - футболиста или пилота - пока не уточняется.
Отмечается, что тело из воды доставали в сложных погодных условиях с помощью дистанционно управляемой техники.
Как известно, на борту самолета в момент происшествия находилось два человека - футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.
Напомним, Эмилиано Сала направлялся из Нанта в Кардифф частным самолетом, когда тот пропал с радаров. С борта футболист успел отправить сообщение о том, что самолет вот-вот развалится. Несколькими днями ранее сообщалось, что в рухнувшем в море самолете с футболистом нашли тело, однако достать его не могли.