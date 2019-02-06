Журналистку Базив исключили из «черного списка» МИД Азербайджана
Министерство иностранных дел Азербайджана исключило гражданку Украины Надию Базив из «черного списка» лиц, незаконно посетивших оккупированные Арменией территории Азербайджана. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
«Телеведущая Н.Базив обратилась в МИД Азербайджана с просьбой исключить ее имя из «списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана». Ее обращение было рассмотрено в соответствующем порядке и принято положительное решение», - сказали в министерстве.
Н.Базив в своем письме выразила уважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана в рамках международно признанных границ.
«Телеведущая отметила, что в будущем воздержится от незаконных поездок на оккупированные территории Азербайджана, а также попросила дать разрешение на въезд в страну», - заявили в ведомстве.