Согласно информации, речь идет о секретном документе ЦК КПСС «Политические и экономические мероприятия в отношении Японии на ближайший период после восстановления с ней дипломатических отношений». В нем якобы идет речь о том, что если отношения стран начнут развиваться «благоприятно», то советская сторона могла бы передать Японии два острова Южных Курил.

Власти СССР разрабатывали в 1955 году план по передаче Японии островов Шикотан и Хабомаи, передает японский телеканал NHK.

В документе подчеркивается, что Япония должна была отказаться от размещения иностранных военных баз на островах.

Отмечается также, что передача Шикотана и Хабомаи поможет усилить влияние СССР на Японию и ослабить связи азиатской страны с США.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Япония готова заключить мирный договор с РФ, если Москва согласится вернуть два из четырех островов Курильской гряды. В Кремле заявили, что не получали от японской стороны подобных предложений.