Комментарий в WhatsApp стоил киргизу четырех лет тюрьмы

В Киргизии суд приговорил 30-летнего местного жителя к четырем годам колонии общего режима по обвинению в разжигании межнациональной розни из-за публикации в WhatsApp, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя суда.

"30 января Лейлекский районный суд Баткенской области вынес свое решение, суд расценил комментарий мужчины как попытку разжигания межнациональной розни", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь адвокат осужденного сказал агентству, что его подзащитный был задержан в октябре прошлого года, в тот же день, когда опубликовал комментарий в одной из групп мессенджера, где один из пользователей выложил видео конфликтного содержания.

"Все участники группы, которая насчитывает 100 человек, начали комментировать, в том числе и мой подзащитный, но только его в тот же день задержали сотрудники Госкомитета нацбезопасности", - сказал адвокат.

Защитник заявил, что намерен обжаловать решение суда, так как считает, что в отношении его подзащитного суд мог бы ограничиться предупреждением и не лишать его свободы.