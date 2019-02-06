В Азербайджане на автодорогах, проходящих по территории, где произошло землетрясение, образовались трещины, сообщил начальник отдела по связям с общественностью Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли, сообщает Trend.

По словам Наджафли, на 115-120-м километрах автодороги Баку - Шамаха - Евлах в пяти местах появились трещины шириной в 1-3 сантиметра; на автодорогах Шамаха - Пиргулу - Демирчи и Чухурюрд - Гызмейдан - Пирбейли зарегистрированы трещины и оползни.

Трещины также наблюдаются на автодороге Исмаиллы - Муганлы. В настоящее время здесь не наблюдается серьезных проблем, каких-либо ограничений для движения автотранспорта нет.