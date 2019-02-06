Huawei представила в Баку долгожданную модель Mate 20 RS Porsche Design
Компания Huawei, занимающая второе место по количеству продаж смартфонов в мире и с каждым днем расширяющая свою долю на мировом рынке технологий, представила общественности в Баку модели серии Mate.
На презентационном мероприятии, проведенном при участии представителей СМИ и общественности, инфлюенсеров, а также экспертов в мире технологии, были отмечены особенности моделей серии Mate 20 и подчеркнуты достоинства смартфона.
Отметим, что представленными на мероприятии моделями серии Mate 20 были модели Huawei Mate 20 lite, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro и долгожданная Huawei Mate 20 RS (Porsche Design).
Говоря об особенностях модели смартфона Mate 20, глава потребительской бизнес-группы Huawei в Азербайджане Чу Яньчэн отметил, что эти модели обладают необычными техническими возможностями.
«За прошедший год компания Huawei инвестировала более 13,3 млрд евро в исследования и разработки. В настоящее время на фоне выхода усовершенствованных Android-смартфонов на рынок ожидания потребителей растут. Для обеспечения этих потребностей наша компания стремительно развивает технологии.
Huawei Mate 20 Pro обеспечивает высокую производительность, долговечный аккумулятор, отличное качество фото и видео благодаря камере с высокой степенью защиты и ультраширокоугловыми линзами от Leica. Процессор смартфона местного производства Kirin 980 изготовлен на основе технологии 7-нм и состоит из 6,9 миллиардов транзисторов», - отметил он.
Говоря о продажах моделей Huawei в нашей стране, директор Huawei CBG по Азербайджану Чу Яньчэн подчеркнул, что для компании Huawei Азербайджан является одним из самых важных рынков в регионе согласно доле и потенциалу, в частности для флагманских моделей.
Говоря о долгожданной премиальной модели Porsche Design Mate 20 RS, Чу Яньчэн отметил, что эта модель будет продаваться в этом регионе только в Азербайджане.
«Азербайджан является одним из самых важных рынков в регионе согласно доле рынка и потенциалу, в частности для флагманских моделей. Модель Huawei Mate 20 RS (Porsche Design), дизайн которой был разработан при сотрудничестве с известным производителем автомобилей и внедрения высоких технологий, будет продаваться лишь в Азербайджане. Азербайджан - единственная страна, которая будет продавать Porsche Design в этом регионе (Беларусь и страны Кавказа). В ближайшем будущем Huawei намерен уделять больше внимания рынку Азербайджана, а наши стратегические и бизнес-планы будут вписываться в местный рынок.
Я верю, что в будущем азербайджанские потребители получат больше информации о технологических инновациях продуктов Huawei и будут больше использовать наши продукты», - подчеркнул Чу Яньчен.
Отметим, что три модели серии Mate - Mate 20 lite, Mate 20 и Mate 20 Pro - доступны в магазинах Baku Electronics, Soliton, Maxi.az, Kontakt Home и Integral, которые являются официальными партнерами Huawei Mobile в Азербайджане.
Модель Porsche DesignHuawei Mate 20 RS будет продаваться эксклюзивно в сетях магазинов Baku Electronics.
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