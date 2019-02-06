Huawei представила в Баку долгожданную модель Mate 20 RS Porsche Design

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Компания Huawei, занимающая второе место по количеству продаж смартфонов в мире и с каждым днем расширяющая свою долю на мировом рынке технологий, представила общественности в Баку модели серии Mate. На презентационном мероприятии, проведенном при участии представителей СМИ и общественности, инфлюенсеров, а также экспертов в мире технологии, были отмечены особенности моделей серии Mate 20 и подчеркнуты достоинства смартфона.

Отметим, что представленными на мероприятии моделями серии Mate 20 были модели Huawei Mate 20 lite, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro и долгожданная Huawei Mate 20 RS (Porsche Design). Говоря об особенностях модели смартфона Mate 20, глава потребительской бизнес-группы Huawei в Азербайджане Чу Яньчэн отметил, что эти модели обладают необычными техническими возможностями. «За прошедший год компания Huawei инвестировала более 13,3 млрд евро в исследования и разработки. В настоящее время на фоне выхода усовершенствованных Android-смартфонов на рынок ожидания потребителей растут. Для обеспечения этих потребностей наша компания стремительно развивает технологии. Huawei Mate 20 Pro обеспечивает высокую производительность, долговечный аккумулятор, отличное качество фото и видео благодаря камере с высокой степенью защиты и ультраширокоугловыми линзами от Leica. Процессор смартфона местного производства Kirin 980 изготовлен на основе технологии 7-нм и состоит из 6,9 миллиардов транзисторов», - отметил он. Говоря о продажах моделей Huawei в нашей стране, директор Huawei CBG по Азербайджану Чу Яньчэн подчеркнул, что для компании Huawei Азербайджан является одним из самых важных рынков в регионе согласно доле и потенциалу, в частности для флагманских моделей.