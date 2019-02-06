Кочарян остался за решеткой

Апелляционный суд Армении оставил под арестом экс-президента страны Роберта Кочаряна, сказал сегодня журналистам прокурор Ваагн Мурадян, сообщает РИА Новости.

"Апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов Кочаряна и оставил в силе решение суда первой инстанции об его аресте", - сказал Мурадян.

Ранее адвокат экс-президента Рубен Саакян заявил журналистам, что сторона защиты требует от Апелляционного суда его освобождения. По его словам, президент неприкосновенен и нет никаких обоснованных доказательств, подтверждающих его вину.

Отметим, что экс-президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, во время которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.