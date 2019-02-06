Азербайджанцы все еще могут выиграть €141 млн в супертираже «ЕвроМиллионы» Последние часы
По результатам тиража ЕвроМиллионов в пятницу 1 февраля призовой фонд аккумулировал и теперь на кону лотереи €141 миллион. Лотерея ЕвроМиллионы отмечает 15-летний юбилей, и супертираж приурочен к этой важной дате.
Самое грандиозное лотерейное событие в мире теперь доступно участникам из Азербайджана благодаря сертифицированному лотерейному сервису TheLotter.com.
В лотерее участвует 9 стран, миллионы желающих сорвать лотерейный куш скупают билеты в надежде получить девятизначную сумму в 141 миллион евро.
Когда состоится супертираж?
Розыгрыш крупнейшего джекпота Европы состоится в пятницу 8 февраля. На этот раз победитель получит девятизначную сумму в 141 миллион евро. Для участия в супертираже необходимо заполнить билет на сайте лотерейного сервиса TheLotter.
Могут ли граждане Азербайджана участвовать в супертираже ЕвроМиллионов?
Азербайджанцы могут участвовать в лотерейных тиражах ЕвроМиллионов наравне с резидентами 17 стран-участниц. Чтобы стать участником супертиража, необходимо приобрести лотерейные билеты онлайн, выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера «лаки стар» (1-12).
Интервью с победительницей $1 миллиона на сайте TheLotter.
Со дня основания в 2002 году этот сервис помог людям выиграть более $70 миллионов — в конце 2015 года игрок из Ирака сорвал $6,4-миллионный джекпот в лотерею Орегон Мегабакс. В 2016 году пенсионер из Эль-Сальвадора выиграл миллион долларов, а игрок из Канады взял второй приз в $1.35 млн. в Powerball-США.
Приобрести билеты лотереи ЕвроМиллионы онлайн можно прямо сейчас, из любой точки мира.