Алхас Исмайлов 13:47

Каких только рынков-базаров нет на земле – например, на воде, где покупатели и продавцы сидят в лодках, на отдельно расположенном острове, куда добираются на катере, на городских мостах, где лотки плотно уставлены у перил, на уходящих в море пирсах, где торгуют, конечно же, рыбой. А вот в Баку есть рынок на… рельсах. И не каких-нибудь заброшенных, а вполне себе действующих – того и гляди, увлекшись товаром, попадешь под проносящийся поезд. Находится этот диковинный базар в поселке Сураханы.

Несмотря на этот опасный аттракцион, торговля здесь идет бойко. Не смущает продавцов и покупателей и зловоние, ощущаемое уже на подходах к торжищу. Во всем остальном это обычный восточный базар, где торговцы крикливо предлагают фрукты и овощи, мясо, птицу и др. Вообще же рынок, который в народе называют «Hacı Rəhim və Hacı Azad bazarı», представляет собой вопиющий анахронизм. Абсолютно никаких примет современности, как то пластиковые прилавки, емкости для рыбы, клетки для живой птицы, не говоря уже о холодильниках для скоропортящихся продуктов, здесь нет и в помине. Да и самых простых прилавков не так много, в основном та же рыба красуется прямо на земле, где «в целях гигиены» постелены картонки и газеты. Причем в непосредственной близости от горок яблок и лука. Такие вот бесхитростные «витрины», а заодно и наглядная реклама.

Есть здесь и еще один аттракцион – собачий. Эти милые животные чувствуют себя здесь вольготно, весело шныряя между куч товара в поисках выбрасываемых прямо под ноги покупателей куриных и рыбьих потрохов и молящим взглядом выпрашивая что-нибудь вкусненькое у всех участников торга. Ах да, есть все же и на этом допотопном рынке какие-то признаки ХХI века – торговые павильоны. Прямо скажем, посреди торговли с пола выглядят они чужеродными объектами, занесенными чуть ли не из космоса. Причем объекты эти, как во многих космических боевиках, имеют такой же заброшенный вид – обшарпанные стены, отваливающийся кафель, грязные до черноты полы и везде где только можно зеленая плесень. Руководство рынка корреспонденту haqqin.az обнаружить не удалось. Однако, судя по всему, владельцев объекта – этих самых гаджи Рагима и гаджи Азада - несусветные хаос, грязь и вонь ничуть не волнуют. Ну а что – торговля идет, так чего ради утруждаться и денежки тратить на какие-то там преобразования?!